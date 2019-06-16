В Саратове мужчина сделал девушке замечание за брошенный мусор и поплатился за это жизнью

Фигурантке дела грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: https://pixabay.com
Фигурантке дела грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: https://pixabay.com

Девушка нанесла погибшему ножевое ранение в спину.

Инцидент произошёл в одном из магазинов в Саратове, сообщают “РИА. Новости”. Следственный комитет начал расследование и возбудил уголовное дело в отношении девушки 23 лет.

По предварительной версии, молодой человек 27 лет сделал замечание компании девушек, одна из которых выкинула пачку сигарет на пол. Началась словесная перепалка, продолжилась она на улице. Погибший облил одну из девушек пивом, на что 23-летняя ударила его в спину ножом. На помощь молодому человеку поспешили его друзья и отвезли в больницу. Однако там он скончался.

Девушка была задержана по горячим следам сотрудниками Росгвардии. Фигурантке дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Крыму умер российский биатлонист из Мурманска.

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В Саратове мужчина сделал девушке замечание за брошенный мусор и поплатился ...