В Крыму умер российский биатлонист из Мурманска

По факту смерти следователи начали проверку.

Несовершеннолетний спортсмен из Мурманска умер в городе Алушта, сообщают “РИА. Новости”. Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, тело спортсмена нашли в горах.

Известно, что группа спортсменов из Мурманска выдвинулась на утреннюю пробежку, после которой на базу отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта не вернулся один из спортсменов. Молодой человек был 2001 года рождения.

Следственный комитет региона начал проверку после происшествия. Биатлонист был воспитанником Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта. В составе группы, которая выдвинулась в горы, был также тренер.

Сейчас назначена медицинская судебная экспертиза для установления причины смерти молодого человека.

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