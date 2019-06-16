Очевидцы нашли полуразложившийся труп нерпы у «Питерленда»

Судя по фотографии, животное погибло довольно давно.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Новостью и фотографией поделилась очевидица, которая выложила пост во «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Женщина пишет, что труп, похожий на труп нерпы, лежит недалеко от пешеходного моста у «Питерленда». Петербурженка переживает, что зрителями не очень приятного зрелища могут стать маленькие дети, с которыми гуляют по парку и у воды. Некоторые из них даже купаются в Финском заливе, что вызвало большее негодование у комментаторов, чем страшная находка.

«Сколько людям нужно доказывать, что только в водоемах ЛО можно нормально купаться — далее 60 км от города»,

— пишет один из них.

Тем временем, что стало причиной гибели животного – непонятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что зоозащитники против создания тропы для наблюдения за нерпами в Ленинградской области.