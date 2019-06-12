Зоозащитники против создания тропы для наблюдения за нерпами в Ленобласти

Активисты, спасающие нерп, не выразили поддержку идее создания специальных туристических маршрутов, где можно было бы наблюдать за ластоногими.

В официальном сообществе ВКонтакте «Фонд друзей балтийской нерпы» зоозащитники заявили, что идея с наблюдательными за животными маршрутами не очень хорошая. В частности, представители организации сообщили, что в настоящее время и без того у нерп осталось очень мало мест для отдыха на побережье без людей.

Помимо этого, активисты хотят поставить на прибрежных зонах пункты охраны, чтобы люди не имели возможности досадить отдыхающим балтийским нерпам.

Отметим, эксперты утверждают, что недавнее увеличение мертвых тел ластоногих, выброшенных на берега Финского залива, связано с тем, что стартовал промысловый сезон.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.