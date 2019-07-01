МКБ выпустил новую кредитную карту «Можно больше»

С 1 июля 2019 г. Московский кредитный банк (МКБ) ввел в продуктовую линейку новую кредитную карту «Можно больше» на базе платежных систем Visa и MasterCard.

Держателям карты «Можно больше» доступен расширенный льготный период до 123 дней, бесплатное снятие наличных до 50% (включительно) от суммы ежемесячного кредитного лимита, а также бесплатное годовое обслуживание на второй и последующие года и 2 тысячи welcome-баллов по программе «МКБ Бонус». Указанные условия действуют при торговом обороте по карте за счёт кредитных средств на сумму не менее 120 тысяч рублей или эквивалента в валюте.

Карта «Можно больше» выпускается бесплатно на 6 лет. Комиссия за активацию составит 499 RUB или 10 USD / EUR.

«Особенностью новой карты «Можно больше» стало сочетание двух ключевых преимуществ: возможности снимать кредитные средства без комиссии по всему миру и оплачивать покупки картой без процентов в течение четырех месяцев. Таким образом мы закрываем основные потребности клиентов, которые особенно актуальны в поездках за границу»,

— прокомментировал директор департамента розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.