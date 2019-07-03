Активисты обещают спасти Выборг от разрушения

Организатор движения Stop killing Vyborg Сергей Соколов в интервью GazetaSPb рассказал о своих планах добиваться отставки местных властей, чтобы спасти Выборг от разрушения.

— Как и зачем было создано движение Stop killing Vyborg?

Движение Stop killing Vyborg образовалось случайно. Местный журналист и борец за сохранение памятников культурного наследия Андрей Коломойский сделал у себя пост с логотипом Stop killing Vyborg на футболке.

Изображение (экскаватор разрушающий здание) – это реальный кадр разрушения здания культурного наследия в городе Выборг улице Крепостная. Тогда удалось остановить разрушение, но не спасти было уже здание.

Андрей Коломойский, разместил этот логотип у себя на странице и был отклик от жителей, что, мол, круто выйти в таких футболках и показать местной администрации, да и областной, что жителям города не безразличен старый город, и мы хотим остановить его разрушение.

Я решил организовать флешмоб Stop killing Vyborg и распространить как минимум 1000 футболок, потому как думал, что меня все с этой идеей поддержат.

Так я стал формировать команду для флешмоба, проводя каждую субботу собрания. Сразу скажу, что флешмоб организовать не удалось до сих пор, но зато мы организовали Региональную Общественную Организацию «Гражданская Ответственность».

В результате собраний и обсуждений сформировались цель движения: Восстановление домов культурного наследия в старом городе Выборг и развитие туристической привлекательности Выборга. Задачи: сменить или заставить работать недобросовестные управляющие компании, которые довели дома культурного наследия до возгораний, затопления подвалов и разрушения. Сменить главу администрации или заставить его работать для жителей города, так как город Выборг славиться не только Монрепо и Выборгским замком, но и самыми ужасными дорогами, сотрудниками администрации, занимающимися отписками, реагирующие тяжело и с неохотой и низкой инвестиционной привлекательностью.

— Сергей, а сколько участников в организации, чем они конкретно занимаются?

В движении сейчас примерно 3500 человек, каждый помогает по мере своих возможностей, желания и осознанности, но есть и актив, который состоит из 20 человек. Распределяем полномочия по желанию и интересу, в основном это ведение групп в ВК и в фейсбуке, распространение листовок, контроль выполнения работ по капитальному ремонту зданий в исторической части Выборга, ремонту дорог, поиск социально-ответственных бизнесменов, поиск связей.

— Каковы результаты деятельности организации Stop killing Vyborg за последнее время?

-Создание РОО «Гражданская Ответственность» — Проведение четырех субботников на Анненских укреплениях — Инициировали ремонт дорог, тротуаров, уборки мусора, ремонта канализации в доме, где три года она не работала — Сейчас идет, большая работа по ремонту дороги ул. Западная г. Выборг. (это отдельная история, того как безалаберно Администрация отнеслась к жителям Кировского микрорайона) — Проведение серии одиночных пикетов «за восстановление дороги по ул. Западная или открытия ж/д переезда» — Провели конкурс стихов, посвященный сохранению старого города — Организованны постоянные собрания-тренинги по развитию гражданского общества. — Организация митинга «Против произвола в ЖКХ», когда Администрация города проигнорировала решения собрания жителей домов по выбору управляющих компаний их домов. Нам удалось договориться, что бы дома обслуживали управляющие компании, за которые проголосовали жильцы. Это была серьезная работа.

— Как строятся взаимоотношения с властью при решении задач организации? Есть ли сотрудничество?

Для начала мы должны понимать всю обстановку. Власть – это народ. Органы власти силовые – должны защищать народ. Органы власти административные – должны обслуживать народ. «Круг лиц» – это люди, которые обманным путем, заработали себе состояние и подмяли под себя органы власти. «Круг лиц» состоит, в том числе, из бандитов 90-х и морально-нравственно разложившихся сотрудников силовых органов власти, основная цель жизни деньги и власть. В органах власти работают два типа людей, первые пришли реально для того, что бы помогать народу (государственники)- грамотные ребята и второй пришли ради того, что бы как то помогать узкому «кругу лиц» — тупые, высокомерные люди. На данный момент силовые органы власти знают все про узкий «круг лиц», но не чего не предпринимают. Административные органы власти работают чисто на узкий «круг лиц». Власть – разобщена и не активна, нет единой цели и идеи.

Думаю данная ситуация всем понятна.

Исходя из этого, строятся наши взаимоотношения с органами власти. Если дело не касается узкого круга лиц – субботники и уборка мусора, то здесь полное взаимопонимание и сотрудничество.

Если дело касается контроля капитального ремонта, ремонта дорог и вообще любого контроля бюджета со стороны власти, то тут конечно включаются все административные барьеры: отписки, отсылки к разным источникам, пресса подключается. Приходиться заставлять администрацию обратить свой взор на просьбы жителей города, так сказать оторваться от своих «прямых» задач и выполнить, то, что мы их просим. Потихоньку делают, но с большим скрипом.…

— Как строится взаимодействие с общественностью (местное население) с кем вы контактируете для решения задач организации?

Взаимодействие строится порой напряженно, так как информационные ресурсы администрации направлены на то, что бы все наши действия опорочить. То мы пятая колона, то мы навальнисты и т.д. Конечно — это все просматривается, но все равно на некоторых людей это действует. В этом плане администрация просто молодцы, тут они ни денег, не средств не жалеют. Нас многие общественные организации поддерживают, но не все могут открыто об этом говорить.

— Ваши планы на 2019 год? Почему именно такие?

Основная задача- это участие в муниципальных выборах. Эту задачу мы ставили перед собой еще в 2018 г., так как хотим попробовать с уровня депутатов повлиять на ситуацию в городе. Что бы заставить администрацию работать на жителей города.

— Ваш прогноз относительно развития общественных и гражданских объединений, инициативных групп в Санкт-Петербурге на 2019-2020 годы? Будет ли сотрудничество с властью и обществом? Или наоборот — власть “закручивает гайки”, а общество все более равнодушно?

Нужно разделить общественные организации по их предназначению: Первые — «грантопожиратели», те организации которые создаются специально для того что бы участвовать в грантах. Вторые — «любители Мира», организации занимающиеся субботниками, спасением животных, спасением всего. Третьи- государственники, организации, развивающие гражданское общество, реально помогающие жителям в решении их конкретных проблем, заставляющие работать органы власти, контролирующие органы власти.

Первый тип организаций будет развиваться, до тех пор, пока не прекратят финансирование. Второй тип будет развиваться, так как он очень выгоден органам власти, задействует активных людей на решение немало важных вопросов, но они при этом лояльны и толерантные. Третьи тоже будут развиваться, так как уровень несправедливости растет.

На счет будет ли сотрудничество между властью и обществом – это будет решать тот, же самый узкий круг лиц (люди при деньгах и при власти), а решения свои они будут принимать на основе страха перед потерей всего. Они скажут, органы власти будут закручивать гайки, не скажут — будут сотрудничать.

В любом случае, если мы, граждане, не будем требовать выполнения того, что нам положено за наши налоги и не будем реагировать на необоснованное повышения цен и тарифов, этот узкий круг лиц, будет и дальше паразитировать. Возможно и надо, нам всем стать равнодушными и пусть будет, то, что будет! Но, к сожалению, мы не такие, значит, игра продолжается!