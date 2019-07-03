HEINEKEN и Sasha Unisex предлагают провести лето по-новому

HEINEKEN и одна из самых востребованных дизайнеров современности Sasha Unisex представляют свою первую капсульную коллекцию. Саша – тату-художница с мировым именем, которая совершила настоящий переворот в этом виде искусства. Сегодня ее акварельные принты вышли за рамки тату-салонов и стали модной сенсацией: украшают одежду и аксессуары модников и модниц по всему миру.

В совместную коллекцию HEINEKEN & Sasha Unisex вошли вещи, незаменимые на любых опен-эйрах: стильные дождевики, поясные сумки и даже фрисби. Как и самые яркие летние эмоции, коллекцию невозможно купить. Ее можно только выиграть на крупнейших фестивалях России.

Это просто: HEINEKEN отправляет брендированный фургон на фестивали России. В каждом городе HEINEKEN открывает мобильный корнер. Здесь можно попробовать безалкогольное пиво Heineken 0.0 и Amstel Natur Lemon, поучаствовать в Instagram-конкурсе и выиграть капсульную коллекцию.

Коллаборация, летние фестивали, конкурсы и путешествия – всё это начало нового проекта Точка Ноль. Он рассказывает о безалкогольных продуктах HEINEKEN и о том, как органично они встраиваются в любой момент дня. Ланч на работе, поездка за рулем, встреча с друзьями, спорт, танцы до утра на летнем опен-эйре – безалкогольное пиво дарит 100% фана и вкуса при 0.00 промилле. Точка Ноль – это координаты счастливого лета.

Справка о компании

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» – российское подразделение голландского концерна HEINEKEN N.V. – мирового лидера по производству премиальных сортов пива и сидра, представленного в 70 странах мира. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда была приобретена первая пивоварня в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день HEINEKEN принадлежит семь пивоварен на территории России. В портфеле компании более 30 международных, национальных и региональных брендов, в том числе Heineken®, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин» и другие. В российском подразделении компании работает более 2000 человек.

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