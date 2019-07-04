МКБ в первом полугодии организовал выпуски облигаций на 320 млрд рублей

В первом полугодии 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором 30 эмиссий общей номинальной стоимостью более 320 млрд руб. (доля участия МКБ – более 70 млрд руб.). По итогам полугодия банк занял четвертую позицию в рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций по версии Cbonds.

С 2018 года банк вдвое увеличил занимаемую долю рынка: с 4% до 8,7%. Среди эмитентов, воспользовавшихся услугами банка: РЖД, Роснано, Почта РФ, Дом.рф, ГК Автодор, Русал, Славнефть, Сбербанк, ВЭБ, Магнит, КАМАЗ и другие.

«Показателем высокой оценки нашей работы является сотрудничество с ведущими российскими компаниями, а также субъектами РФ. Наша квалификация позволяет занимать уверенные позиции в рейтингах ведущих организаторов облигаций. Это отмечает как рэнкинг Cbonds, так и исследование международной платформы Dealogic»,

— прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

В 2018 году банк выступил организатором 24 эмиссий. В конце 2018 года МКБ стал лауреатом Cbonds Awards, выиграв номинацию «Прорыв года».