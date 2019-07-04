Против главы «Автодора» возбуждено уголовное дело

Прокуратура пресекла нарушения на строительстве ЦКАД. Фото: pixabay.com
Прокуратура пресекла нарушения на строительстве ЦКАД. Фото: pixabay.com

Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что уголовное дело стало результатом проверки госконтрактов, заключенных при строительстве ЦКАД в Подмосковье.

Прокурор не назвал имя подозреваемого, которому по статье о превышении полномочий грозит до 10 лет лишения свободы. В феврале пост главы «Автодора» оставил Сергей Кельбах, его место занял заместитель Вячеслав Петушенко.

Зимой Счетная палата отметила, что строительство Центральной кольцевой автодороги не укладывается в намеченные сроки. По итогам аудита выяснилось, что в 2018 году «Автодор» работал хуже всего за всю 10-летнюю историю его существования. Компания провалила 11 из 12 целевых показателей.

Скоростная магистраль ЦКАД (А-113) пролегает на расстоянии 50 км от МКАД. Ее длина составляет около 530 км, а стоимость превышает 300 млрд рублей. Строительство началось в 2014 году, и сроки сдачи дороги неоднократно переносились. На данный момент трассу планируют доделать лишь к 2025 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дмитрий Медведев сменил главу «Автодора»

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