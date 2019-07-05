На выходных в Петербурге потепление и дождь

В начале июля будет дождливо и прохладно. Фото: pixabay.com

В начале июля будет дождливо и прохладно. Фото: pixabay.com

В ближайшие выходные, 6-7 июля, в Санкт-Петербурге ожидают небольшое потепление, а дождь продолжится.

Суббота порадует петербуржцев ощущаемым потеплением воздуха до +19 градусов. Погода собирается быть пасмурной круглые сутки, возможны кратковременные дожди, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также жителей и гостей Петербурга порадует отсутствие сильного ветра. В пригороде погода будет такой же.

Во второй день выходных, 7 июля, воздух прогреется чуть сильнее, до +21 градуса. В целом погода ожидается пасмурная, с кратковременными осадками. Ночью местами возможны слабые туманы, а столбик термометра опустится до +7 градусов. Ветер также слабый.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Сезон дождей” начинается в Петербурге. Жаркий июнь закончился — объем осадков в июле может превысить норму на 20%. Сезон дождей — название для времени года, когда в тропиках выпадает особенно много осадков, Петербург, разумеется, в эту зону не попадает.