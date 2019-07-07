В Пулково задерживают три рейса

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сегодня в аэропорту «Пулково» города Санкт-Петербург задерживаются с отправкой три рейса.

Воздушная гавань Петербурга на полчаса задержала рейс S7 020 авиакомпании S7, отправляющийся в Москву. Самолет должен был вылететь из Пулково в 8:10, но улетел лишь в 8:40.

Рейс FV 6641 Санкт-Петербург — Берлин сможет улететь с задержкой почти в час.

А рейс BT 443 авиакомпании Air Baltic, отправляющийся в Латвию, задержится на полчаса.

За статусом рейсов, вылетающих сегодня из Пулково, можно наблюдать в режиме реального времени по онлайн-табло. Если рейс задерживается или отменен, то статус рейса выделяется красным цветом на табло. А причины задержки самолета можно уточнять у представителей авиакомпании.

Добавим, Пулково является четвертым аэропортом по объему пассажиропотока в России.

Ранее Gazeta.SPb

, что «Победа» не собирается возобновлять международные рейсы из Пулково. Запрет будет действовать как минимум до весны 2020 года.

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