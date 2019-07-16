В России стартует чемпионат по футболу среди уличных команд с призовым фондом 1 000 000 рублей

В сентябре в России стартует крупнейший футбольный турнир среди уличных команд «Лига РБ», организованный информационно-аналитическим порталом «РБ-Спорт» совместно с Любительской футбольной лигой. Отборочные игры пройдут в четырех крупных городах России: Калининграде, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Финал состоится в столице на стадионе «Сетунь Парк» 12 октября.

«С каждым годом частный бизнес все более активно оказывает поддержку развитию уличного спорта: организовываются турниры, проводятся чемпионаты и фестивали. Такие проекты дают стимул для командного и личного самовыражения, а также формируют здоровый образ жизни у молодого поколения»,

— прокомментировал представитель Pinnacle в России.

Призовой фонд турнира — 1 миллион рублей. Для участия капитану команды необходимо заполнить заявочный лист на официальном сайте «Лиги РБ» и получить письмо с подтверждением участия.

Команда-победитель получит не только денежный выигрыш, но и станет представителем от России на одном из международных турниров.

«Лига РБ — проект, в котором каждый получит шанс продемонстрировать свой талант и добиться успеха со своей командой. Мы убеждены, что массовый спорт — основа всех достижений страны в спорте и стремимся внести свой вклад в это развитие. Турнир станет традиционным и охватит многие регионы России»,

— отметил главный редактор информационно-аналитического портала «РБ-Спорт» Андрей Бодров.