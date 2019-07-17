В Гатчине найдено тело 90-летнего жителя Петербурга

Позже удалось установить, что погибший не так давно отпраздновал юбилей - 90 лет. Фото: pixabay

Позже удалось установить, что погибший не так давно отпраздновал юбилей - 90 лет. Фото: pixabay

Предполагается, что пожилой петербуржец скончался от травмы головы.

В правоохранительных органах сообщили, что 16 июля около 17:00 было найдено тело 90-летнего мужчины у дома на улице Сойту в Гатчине. Позже удалось установить, что погибший не так давно отпраздновал юбилей — 90 лет. Мужчина был прописан в Санкт-Петербурге, но по факту погибший проживал в Гатчине, недалеко от той улицы, где нашли его тело.

Судмедэксперты устанавливают причину смерти мужчины. Добавим, что на его голове была зафиксирована рана, обстоятельства получения которой также устанавливаются.

Районный отдел Следственного комитета Ленобласти выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что На Суздальском проспекте найден труп. Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии криминалистов, работавших на углу Светлановского и Суздальского проспектов. Там рядом с железной дорогой был найден труп.