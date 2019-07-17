Беглов: организаторы незаконных свалок могут стать фигурантами уголовных дел

Александр Беглов. Фото: Администрация Петербурга
Александр Беглов. Фото: Администрация Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга пригрозил организаторам незаконных свалок уголовной ответственностью и отметил, что стоимость рекультивации одной незаконной свалки можно сравнить со стоимостью строительства детского сада.

Врио губернатора Александр Беглов заявил, что организаторов незаконных свалок ждет уголовная ответственность. Об этом он сообщил во время инспектирования Невского района.

Беглов отметил. что затраты на ликвидирование одной незаконной свалки по стоимости равны строительству одного детского сада, а в городе подобных свалок насчитывается около 36 штук.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ивановский карьер очистят по поручению Беглова. Врио губернатора Александр Беглов, в ходе инспектирования, поручил очистить акваторию Ивановского карьера. При этом не дается никаких обещаний о том, что водоем станет безопасным для купания. Сперва специалисты должны провести множественные пробы воды.

александр беглов незаконные свалки новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчине три медцентра оказались недоступны для инвалидов
Водителей лишили грузовиков за сброс отходов на незаконную свалку на Советском
Беглов: организаторы незаконных свалок могут стать фигурантами уголовных дел
Кандидаты в мундепы просят Памфилову отменить выборы в проблемных округах
В Петербурге задержали росгвардейцев по подозрению в подбрасывании наркотиков
Ригони переходит из «Зенита» в «Самподрию»
Петербуржцев к 2021 году переведут на электронные медкарты
Пострадавшим от наводнения в Иркутске уже выплатили более 162 млн