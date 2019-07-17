Беглов: организаторы незаконных свалок могут стать фигурантами уголовных дел

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга пригрозил организаторам незаконных свалок уголовной ответственностью и отметил, что стоимость рекультивации одной незаконной свалки можно сравнить со стоимостью строительства детского сада.

Врио губернатора Александр Беглов заявил, что организаторов незаконных свалок ждет уголовная ответственность. Об этом он сообщил во время инспектирования Невского района.

Беглов отметил. что затраты на ликвидирование одной незаконной свалки по стоимости равны строительству одного детского сада, а в городе подобных свалок насчитывается около 36 штук.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ивановский карьер очистят по поручению Беглова. Врио губернатора Александр Беглов, в ходе инспектирования, поручил очистить акваторию Ивановского карьера. При этом не дается никаких обещаний о том, что водоем станет безопасным для купания. Сперва специалисты должны провести множественные пробы воды.