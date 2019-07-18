Дому на Ропшинской вернули его истинный возраст

Особняк Назимова был построен в 1895 году по проекту архитектора Оттона Людвиговича Игнатовича. Фото: vk.com

Особняк Назимова был построен в 1895 году по проекту архитектора Оттона Людвиговича Игнатовича. Фото: vk.com

Градозащитники отстояли дом на Ропшинской, в 2016 году помолодевший по бумагам на полвека. Теперь ему не грозит снос, а двору — застройка новым жильем.

Городской суд подтвердил законность решения Куйбышевского райсуда, который постановил исправить дату постройки дома 10 по Ропшинской улице в документах с 1947 года на верный 1895-й, сообщило петербургское отделение ВООПИК. Официальное признание постройки дореволюционной спасет дом от сноса. На основании неверной даты, записанной в кадастре, дом считался более молодым, а значит не охранялся как памятник, поэтому КГИОП выдал разрешение на строительство на его месте нового 9-этажного дома с подземным паркингом.

Градозащитники, общественные активисты и муниципальные депутаты округа «Петровский» встали в суде на защиту исторической постройки, известной как особняк Назимова.

Застройщик ООО «Шелест-сквер», Кадастровая палата и Комитет по охране памятников не смогли оспорить решение районного суда. Городской суд признал незаконным разрешение КГИОП на строительство.

Рассмотрение апелляций в городском суде длилось три месяца: трижды ходатайствовали о переносе заседания, что производило впечатление затягивания судебного процесса. На всём протяжении процесса КГИОП занимал сторону застройщика, пытаясь доказать, что здание на Ропшинской, 10, не является историческим и не защищено законом «О границах зон охраны», а значит, подлежит сносу.

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