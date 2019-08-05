Смольный сносит корпуса «Невского рынка»

Представители ККИ снесли постройки в принудительном порядке. Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга

Представители ККИ снесли постройки в принудительном порядке. Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга

Комитет по контролю за имуществом сносит торговые павильоны «Невского рынка», расположенного на проспекте Обуховской обороны в Невском районе Петербурга.

В ведомстве сообщили, что ранее участок площадью в 6,5 тысяч м2 арендовал ЗАО «Агропартнер», однако договор аренды был расторжен еще в прошлом году. Однако рынок продолжил работу на незаконных основаниях.

Всего на территории «Невского рынка» расположены четыре здания, и три торговых павильона площадью в 250-330 м2 каждый, а также разнообразные прилавки, палатки и стенды.

Предприниматели отказались добровольно сдать помещения, поэтому представители ККИ снесли постройки в принудительном порядке. Сейчас объекты переданы на баланс комитета.

Предпринимателей привлекут к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники ККИ наведались в «Сосновку» и убрали теннисный корт. Комитету пришлось сносить теннисный корт своими силами – специалисты убрали заборы, освободили корты и административное здание.