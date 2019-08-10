Студентам СПбГУ с плохими оценками дадут шанс задержаться в вузе

Министерство науки и высшего образования РФ выдвинуло предложение не отчислять учащихся СПбГУ за «проваленные» экзамены.

С помощью нововведений, представленных Министерством, студенты смогут пересдавать экзамены по неограниченному количеству дисциплин. Однако если на пересдаче студент получит хоть одну неудовлетворительную оценку, его уже могут отчислить. Ранее наличие у учащегося трех «неудов» считалось академической неуспеваемостью.

Кроме того, в Санкт-Петербургском государственном университете появится военный учебный центр, ранее являвшийся военной кафедрой. После окончания вуза выпускники смогут устроиться на работу в армии, заняв офицерские должности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны предварительные итоги приемной кампании в вузы Петербурга. По сравнению с прошлым годом, количество заявлений на поступление в петербургские вузы увеличилось на 5%. На бюджет зачислено 80% абитуриентов.