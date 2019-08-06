Стали известны предварительные итоги приемной кампании в вузы Петербурга

Стали известны предварительные итоги приемной кампании в вузы Петербурга
Первая волна зачислений началась 27 июля. Фото: pixabay

По сравнению с прошлым годом, количество заявлений на поступление в петербургские вузы увеличилось на 5%. На бюджет зачислено 80% абитуриентов.

Во вторник, 6 августа, в петербургских вузах прошла первая волна зачисления. В этом году на программы бакалавриата и специалитета примут 27 044 человека, это на 556 человек больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В вузы Петербурга подано 484 тысячи заявлений, что на 22 тысячи больше, чем в предыдущем году. Из них 374 тысячи подано на бюджет, в 2018 году — 349 тысяч.

Средний конкурс составил почти 14 человек на место. Отмечается рост спроса на технические специальности, также в числе востребованных оказались медицинские, творческие, экономические специальности.

Повышение минимального порога баллов ЕГЭ никак не повлияло на количество абитуриентов. С каждым годом их все больше. Данный показатель вырос в Петербурге на 20 тысяч.

Первая волна зачислений началась 27 июля. Около 80% поступающих уже зачислили на бюджет, остальных примут до 8 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выпускники школ создали навигатор для вузов «Кампус.Пробки» в Петербурге.

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