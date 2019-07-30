Выпускники школ создали навигатор для вузов «Кампус.Пробки» в Петербурге

Приложение выпустят на операционных системах Android и IOS. Фото: pixabay

Приложение выпустят на операционных системах Android и IOS. Фото: pixabay

Новый цифровой сервис займется отслеживанием загруженности аудиторий, общих зон, точек питания, коридоров, переходов и с учетом этой информации прокладывать удобные маршруты.

Разработкой нового мобильного приложения для мониторинга загруженности помещений российских вузов занимаются участники Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) в Петербурге, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения.

Проект «Кампус.Пробки» запущен выпускниками петербургских школ на факультете «Практики будущего». Первым пользователем приложения готов стать Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова.

Мобильное приложение сможет в реальном времени мониторить загруженность различных помещений университета и с учетом этих данных прокладывать оптимальные маршруты по вузу, рассказала участница команды разработчиков.

Кроме того, пользователи сервиса смогут оставлять комментарии на карте, которые смогут пригодиться другим участникам. Приложение выпустят на операционных системах Android и IOS.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец заработал миллион долларов на приложении FaceApp.