Петербуржец заработал миллион долларов на приложении FaceApp

Петербуржец заработал миллион долларов на приложении FaceApp
Ажиотаж вокруг приложения, умеющего старить лица людей на фото, начался 9 июля. Фото: pixabay.com

Разбогатеть ему удалось всего за неделю.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда – Петербург». Изданию удалось связаться с программистом и пообщаться с одним из создателей популярного приложения. Он рассказал, что увлекался компьютерами с раннего детства – эту любовь ему отчасти привил отец. На сегодняшний день 40-летний Ярослав Гончаров смог заработать на своей любви создавать что-то новое миллион долларов – его детище стало самым скачиваемым приложением в 154 из 155 стран мира.

Напоминаем, что при помощи FaceApp можно состарить или, наоборот, омолодить себя. Тысячи звезд поделились снимками, на которых они выглядят на несколько десятков лет старше.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что власти Германии предостерегают от использования приложения FaceApp. Есть мнение, что «важные персональные данные могут попасть не в те руки», а условия пользования приложения весьма размытые.

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