Власти Германии предостерегают от использования приложения FaceApp

Неизвестно, какую информацию могут собирать разработчики во время использования. Фото: pixabay
Неизвестно, какую информацию могут собирать разработчики во время использования. Фото: pixabay

Немецкие власти вслед за США предупредили граждан о рисках использования мобильного приложения FaceApp.

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предупредил граждан Германии о возможных рисках, которые могут возникнуть при использовании фотоприложения FaceApp, разработанного российской фирмой Wireless Lab.

Кельбер высказал свои опасения в эфире радиостанции SWR, об этом сообщает «ТАСС». Он заявил, что «важные персональные данные могут попасть не в те руки», а условия пользования приложения весьма размытые. Также он сообщил, что «мало известно о том, кто стоит за разработкой FaceApp» и что неизвестно, какую информацию могут собирать разработчики во время использования.

«Здесь вы передаете фото себя или другого человека, которое поддается биометрическому анализу, третьей, неизвестной стороне», — говорит Кельбер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за FaceApp стоит Россия и его должно проверить ФБР, заявил сенатор США. Пользователи Twitter шутят, что Чаку Шумеру не понравились его фото.

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