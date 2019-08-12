Скотт Келли рассказал о зарплатах в NASA

Бывший астронавт NASA рассказал, что максимальная зарплата астронавтов в NASA составляет около 155 тысяч долларов в год.

По словам экс-астронавта Скотта Келли, которые приводит РИА Новости, максимальная заработная плата у астронавтов NASA на позициях, сравнимых со званием полковника или капитана ВМФ, составляет порядка 155 тысяч долларов в год (примерно 10,1 млн рублей), это около 13 тысяч тысяч в месяц. Он также добавил, что максимальной должностью, которую могут занять астронавты, является сотрудник категории федеральных служащих GS-15. Келли отметил, что астронавтам также оплачивается больничный, отпуск и страховка.

Скотт Келли ушел из NASA в 2016 году, за время своей карьеры астронавтом в организации, он совершил четыре полета в космос, среди которых годовая экспедиция на МКС.

Ранее Gazeta.SPb

, что эксперты назвали профессии с зарплатой более 100 тысяч рублей. В российских регионах подобную зарплату получают лишь 1,4% трудящихся, в Москве этот показатель в десять раз выше. А в Петербурге более 100 тысяч получают 7%.