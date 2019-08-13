Милонов прокомментировал видео Ольги Бузовой

Ольга Бузова: "вообще я леди, но дома можно". Фото: instagram

Ольга Бузова: "вообще я леди, но дома можно". Фото: instagram

На записи певица назвала себя блокадницей.

Видео, на котором Ольга Бузова облизывает тарелку из-под еды и называет себя блокадницей появилось на ее страничке в Instagram около четырех часов назад. В комментариях к записи разрозилось бурное обсуждение его содержания, мнения разделились.

Piter.TV делится комментарием Депутата Виталия Милонова по поводу этой публикации. Чиновник утверждает, что певица неоднократно называет себя «дурой» на видео, поэтому к очередной роли, которую она на себя примеряет прислушиваться бессмысленно.

Также Милонов отмечает, что по его мнению в мозге артистки не достает серого вещества.

Ранее GazetaSPB сообщила о рассказе Гусевой об отношениях с Филиппом Киркоровым.