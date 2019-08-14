Петербуржцам предлагают самим выбрать маршруты общественного транспорта

Карта с вариантами направлений уже опубликована.

Готовится транспортная реформа, в связи с этим появляются новые интересные предложения.

Главное курортное управление (ГКУ) «Организатор перевозок» в рамках готовящегося проекта реформы предложила жителям Санкт-Петербурга самостоятельно определить маршруты наземного транспорта, как сообщается телеграмм-канал sp_1703.

В связи с этим опубликована карта, на которой каждое направление прорисовано отдельным слоем и цветом.

ГКУ предлагает горожанам ознакомиться со схемой и прислать свои пожелания.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что у петербургской фабрики конфискуют станки за невыплаты по зарплатам.