На Крыленко двое неизвестных избили мужчину до тяжелого состояния

В Невском районе Северной столицы госпитализировали гражданина. Машина скорой помощи увезла пострадавшего в тяжелом состоянии от одного из домов по улице Крыленко.

По предварительным данным, на месте, откуда госпитализировали 36-летнего мужчину, его избили двое злоумышленников. Их лица не установлены.

О случившемся сообщили в полицию в понедельник, 19 августа. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Калининском районе города был задержан гражданин, который избил руками мужчину. Потерпевший был старше нападающего на 10 лет . Обвиняемый получил за распускание рук подписку о невыезде.