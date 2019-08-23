Skuratov откроет в Петербурге еще пять кофеен

Skuratov откроет в Петербурге еще пять кофеен
Первое заведение откроется уже осенью. Фото: pixabay.com

Омская сеть кофеен Skuratov откроет в Санкт-Петербурге еще четыре заведения. В настоящее время у сети в городе всего одна точка.

Skuratov планирует увеличить число заведений в течение полугода. Одна из кофеен откроется уже этой осенью. Как пишет «РБК», в Петроградском районе она расположится на площади в 90 кв.метров и обойдется владельцу почти в 10 млн. рублей.

Всего в России сейчас насчитывается 21 кофейня. В столице работает 5 заведений.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что интернет-магазин разрешил покупателям возвращать вещи без объяснения причины. AliExpress запустил нововведение в надежде привлечь покупателей к покупке одежды и обуви. Оно начало действовать сегодня, 23 августа. Правила возврата не распространяются на белье, смартфоны и компоненты для гаджетов.

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