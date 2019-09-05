Швейцарский архитектор Ян Скуратовский вошел в жюри конкурса «Золотой Трезини»

Память о Трезини – это некое выражение благодарности Швейцарии и объяснение в любви к европейской архитектуре, – отметил архитектор Ян Скуратовский

Память о Трезини – это некое выражение благодарности Швейцарии и объяснение в любви к европейской архитектуре, – отметил архитектор Ян Скуратовский

Организационный комитет Второго архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» сообщает, что к членам жюри конкурса присоединился швейцарский архитектор российского происхождения Ян Скуратовский (Jan Skuratowski).

«”Золотой Трезини” катапультирует нас к истокам Санкт-Петербурга. Это путешествие длиной в 300 лет мы проделываем за миллисекунды – строения Доменико Трезини слились с телом города, впитались в наше сознание, стали частью мифа о Питере. Пионерский дух начала XVIII века, когда город только учился ходить, когда все было свежим и неведомым, может стать одним из основных лейтмотивов конкурса. Назад в будущее! Память о Трезини – это некое выражение благодарности Швейцарии и объяснение в любви к европейской архитектуре, – отметил Ян Скуратовский. – Я работаю архитектором в Швейцарии, на родине Доменико Трезини, и с интересом наблюдаю за бурливой строительной деятельностью на моей восточной родине. Быть частью конкурса для меня – это движение с Запада на Восток, это соприкосновение с зодчеством современной России».

Ян Скуратовский родился в 1977 году в Москве. Учился в Берлинском университете искусств, Венском университете прикладного искусства и Академии искусств «Бецалель» в Иерусалиме (1997-2004 гг.). Работал в NPS Tchoban Voss, Dominique Perrault Architecture, Ortner & Ortner, Herzog & de Meuron, Grüntuch Ernst Architekten, Zvi Hecker Architect и других архитектурных бюро. Сотрудничал как архитектурный обозреватель с различными изданиями в Швейцарии, Германии и США.

В 2015 году независимый член Швейцарского союза инженеров и архитекторов (SIA) Ян Скуратовский основал в Базеле собственную мастерскую Jan Skuratowski Architektur.

В портфолио Jan Skuratowski Architektur – дом для коллекционера искусства «Черная вилла» (прототип, 2018 г.), проект для видео- и аудио-инсталляций на мостах через Рейн Art Rhein (Базель, Швейцария, 2018 г.), вилла House M (Мёлин, Швейцария, все этапы работ, строительство в 2015-2016 гг.), а также участие в архитектурных конкурсах в швейцарских городах Эгль, Зиссах и Мерен.

Напомним, Второй архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» продолжает принимать заявки на участие. В 18 номинациях конкурса представлены номинанты со всей России – девелоперы и проектировщики, архитекторы и реставраторы, дизайнеры и декораторы, а также студенты архитектурных вузов и кафедр.

Прием заявок на конкурс «Золотой Трезини» продлится до 15 октября на сайте www.goldtrezzini.ru. Участие в конкурсе бесплатно. GazetaSPb — информационный партнер конкурса.