Макаров снова пришел на выборы с внучкой

Вячеслав Макаров с внучкой на выборах, 2016 год. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Вячеслав Макаров с внучкой на выборах, 2016 год. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров проголосовал на выборах в Петербурге. На участок он по традиции пришел с внучкой.

Макаров отдал свой голос за кандидатов в губернаторы Петербурга и муниципальные депутаты на избирательном участке № 483 в школе №172 на улице Демьяна Бедного в Калининском районе.

Вместе со спикером на выборы пришла его внучка. Это, как отметил Макаров, уже стало доброй семейной традицией.

«Уверен, придет время и наши внуки всегда будут участвовать во всех выборах, выполняя свой гражданский долг», — сказал председатель парламента.

Макаров также отметил, что ожидает высокую явку на выборах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что свой голос на выборах губернатора Петербурга отдала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она посетила избирательный участок №2237 на Таврической улице, 10.