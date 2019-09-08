Макаров скрылся от вопросов журналистов в коридорах Мариинского дворца

Подводя итоги муниципальных выборов, он ограничился дежурными фразами, в частности, заявив, что петербургское отделение которое он возглавляет, «уверенно лидирует». Фактически этим и ограничелось его выступление на публике. А затем, сообщив через своего пресс-секретаря, что вопросов, а, следовательно, и ответов не будет, он быстро покинул так называемую пресс-конференцию.

Вероятно, слов о многочисленных нарушениях у Председателя Законодательного собрания Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Вячеслава Макарова просто не нашлось. Либо их было так много и в такой форме, что формат встречи со СМИ не позволил высказаться ему от души.

У журналистов, впрочем, слова нашлись уже с самого утра 8 сентября.

Выборы муниципальных депутатов в Петербурге 8 сентября 2019 года прошли с большим количеством всевозможных нарушений. СМИ сообщали о фейковых новостях в социальных сетях и телеграм-каналах, а также о якобы имевших место вбросах. Но в массе фейков скрывались и настоящие нарушения.

Скрыть их в новостном потоке помогало и то, что муниципалов в 110 округах (всего их 111) избирали одновременно с выборами губернатора, а на 1500 мест претендовало почти 7 тысяч кандидатов.

При этом на губернаторских выборах, в которых участвовало три кандидата, нарушений зафиксировано почти не было. Однако, накал борьбы среди местных кандидатов в депутаты муниципальных образований создал такой очевидный шлейф, что муниципальный негатив накрыл собой выборы губернатора. И начал вызывать у жителей ассоциации с действующей исполнительной властью.

Скандалы начались задолго до выборов. Некоторые избиркомы готовили их в тайне от жителей. Другие заворачивали неугодных кандидатов, требуя от них дополнительные не предусмотренные действующим законодательством бумажки. Иногда документы просто не принимали, образуя у входа искусственные очереди. Муниципальную компанию в северной столице неоднократно критиковала даже глава Глава ЦИК Элла Памфилова.

Критиковали муниципальные выборы и оппозиционеры вместе со СМИ. По их мнению, действия ИКМО явно шли на пользу секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Вячеслава Макарова.

Его партия заявила на выборы почти 1500 кандидатов и с ними почти не было скандалов. Примечательно, что избирательную компанию в северной столице Вячеслав Макаров курировал лично. При это перед выборами он заявлял, что готов отвечать за каждого из выдвинутого на место депутата.

При этом оппозиционно настроенные кандидаты и наблюдатели массово вбрасывали фейки о нарушениях, которых на самом деле не было. А то, что было зафиксировано, касалось самих оппозиционеров и муниципальных выборов.

Выборы же губернатора прошли без существенных нарушений.