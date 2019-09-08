Дрозденко считает, что муниципальная власть ближе к людям

Губернатор не только выполняет свои обязанности, но также ведет свой блок в Instagram.

Глава Ленинградской области сегодня, 8 сентября, принял участие в выборах на избирательном участке в деревне Лупполово во Всеволожском районе. Он записал видео, на котором поделился своим мнением по поводу дня голосования. Он убежден, что муниципальные власти хорошо взаимодействуют с местными жителями и каждый день влияют на жизнь обычных людей.

«Это власть которая работает на территории, где живут люди. И, по большому счету, ее задача – это обеспечение, как мы говорим, основных насущных проблем»,

— цитирует телеканал «ЛенТВ24» слова губернатора Александра Дрозденко.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что прием голосов на избирательных участках в Петербурге закончился. Горизбирком в день голосования получил не менее 75 обращений по поводу возможных нарушений на выборах. Каждое из них будет проверено. Часть жалоб и сообщений была опровергнута.