Фура перегородила пешеходный переход на Светлановской площади

Информация о возможных пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о возможных пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием фуры. Авария случился сегодня днем, 12 сентября.

«ДТП на Светлановской площади, в сторону 2-го Муринского», — написал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

На месте столкнулись большегруз и красный фургон. Со слов пользователей фура задела другого участника при повороте.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники перегородили зону пешеходного перехода. Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у метрополитена и торговых центрах Петербурга стоят мобильные прививочные пункты. Желающим делают прививки от гриппа.