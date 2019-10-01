Татьяна Толстая и Семен Михайловский оценят новую архитектуру

В жюри Второго архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» вошли писательница Татьяна Толстая и ректор Академии художеств Семен Михайловский. Прием заявок на конкурс завершается через две недели.

Татьяна Никитична Толстая – писательница, телеведущая, публицист, лауреат премии «Триумф» за 2001 год. В 2003 году была удостоена награды в области телевидения «ТЭФИ».

В 2010 году стала обладателем приза в номинации «Новая культура новой Европы», который был ей вручен на ХХ Международном экономическом форуме в польском городе Крыница-Здруй (Малопольское воеводство). В 2012 году Татьяна Толстая вошла в десятку рейтинга «Сто самых влиятельных женщин России», составленного радиостанцией «Эхо Москвы», информационными агентствами РИА «Новости», «Интерфакс» и журналом «Огонек», в номинации «Культура». В 2014 году стала лауреатом литературной премии Белкина за повесть «Легкие миры».

Произведения Татьяны Толстой, в том числе сборники рассказов «На золотом крыльце сидели…», «Любишь – не любишь», «Река Оккервиль», «День», «Ночь», «Изюм», «Круг», «Белые стены», переведены на многие языки мира.

Семен Ильич Михайловский – искусствовед, историк архитектуры, ректор Института имени И. Е. Репина (Санкт-Петербургская академия художеств), академик Российской академии художеств, почетный профессор Московского архитектурного института, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Академии художеств Гуанчжоу, honoris causa Туринской академии художеств, почетный член Римской академии художеств.

Г-н Михайловский является комиссаром Павильона России на Венецианской биеннале с 2015 года и председателем Попечительского совета ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге. Входит в Совет по вопросам градостроительной деятельности при правительстве Санкт-Петербурга, Президиум Российской академии художеств, Оргкомитет Санкт-Петербургского международного культурного форума и ряд других экспертных органов.

Семен Михайловский – организатор и куратор выставок в России, Китае, США, Италии, Испании, Швеции, Финляндии. Награжден Премией Правительства РФ в области культуры, Орденом Звезды Италии и другими наградами.

«Если присутствие в жюри конкурса для архитекторов и дизайнеров Семена Михайловского не вызывает вопросов, то приглашение в состав жюри Татьяны Толстой, очевидно, нуждается в пояснении, – говорит председатель оргкомитета конкурса «Золотой Трезини» Павел Черняков. – Наш конкурс призван поддержать высокий статус зодчества как одного из полноправных жанров искусства. Именно поэтому мы пригласили в жюри не только архитекторов и искусствоведов, но и писателей, художников, музыкантов».

Напомним, ежегодный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится с 2018 года при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) и Всемирного клуба петербуржцев. В число партнеров конкурса входят Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, Санкт-Петербургский Союз архитекторов, Объединение архитектурных мастерских, Санкт-Петербургский Союз дизайнеров и Союз реставраторов Санкт-Петербурга. Почетный председатель жюри конкурса – Роджер М. Кулль, Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге.

В конкурсе участвуют более 100 номинантов со всей России – девелоперы и проектировщики, архитекторы и реставраторы, дизайнеры и декораторы, а также студенты архитектурных вузов и кафедр. Победители конкурса будут награждены 27 ноября 2019 года в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Лучшие проекты «Золотого Трезини» пополнят коллекцию Государственного музея истории Петербурга. После церемонии награждения в Петропавловской крепости пройдет выставка победителей конкурса.

Заявки на конкурс принимаются до 15 октября на сайте www.goldtrezzini.ru. Участие в конкурсе бесплатно. GazetaSPb — информационный партнер конкурса.