Прокуратура требует выплаты компенсации ребенку, у которого убили отца

Прокуратура требует выплаты компенсации ребенку, у которого убили отца
Прокуратура требует взыскать 1 млн рублей с каждого подсудимого. Фото: Pixabay

Прокурор Колпинского района требует взыскать в пользу ребенка возмещение морального вреда в размере 1 млн рублей в связи с потерей близкого человека.

Основанием для обращения в суд послужило заявление матери 5-летней девочки, отец которой стал жертвой преступления, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.

По версии следствия, злоумышленники сильно избили отца ребенка, после чего вытащили его на лестничную площадку, где он скончался.

Прокурором в рамках рассмотрения уголовного дела в интересах несовершеннолетней предъявлено исковое заявление о взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей солидарно с каждого подсудимого.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с транспортной компании Петербурга взыскана миллионная компенсация морального вреда.

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