Минобороны РФ опровергло информацию об испытаниях С-500 в Сирии

В Министерстве обороны РФ заявили, что в Сирии никогда не использовали и не используют ракетный комплекс С-500.

«Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», — заявили в военном ведомстве.

Ранее «Известия» сообщали о том, что зенитные ракетные комплексы С-500, которые официально еще не приняты на вооружение российской армии, прошли испытания в Сирии. Сообщалось также, что комплекс «Прометей» в первую очередь предназначен для борьбы с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, ударными беспилотниками и даже орбитальными платформами.