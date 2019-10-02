Минобороны РФ опровергло информацию об испытаниях С-500 в Сирии

Минобороны РФ опровергло информацию об испытаниях С-500 в Сирии
Зенитно-ракетная система. Фото: flickr.com

В Министерстве обороны РФ заявили, что в Сирии никогда не использовали и не используют ракетный комплекс С-500.

«Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», — заявили в военном ведомстве.

Ранее «Известия» сообщали о том, что зенитные ракетные комплексы С-500, которые официально еще не приняты на вооружение российской армии, прошли испытания в Сирии. Сообщалось также, что комплекс «Прометей» в первую очередь предназначен для борьбы с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, ударными беспилотниками и даже орбитальными платформами.

С-500
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