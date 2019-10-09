Путин уволил Глазьева с поста советника президента

Путин уволил Глазьева с поста советника президента
Сергей Глазьев. Фото: официальный сайт политика

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ.

«Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника президента Российской Федерации», — отмечается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В документе также отмечается, что Глазьев отстранен от должности с 9 октября 2019 года.

В 2008–2012 годах Глазьев был заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС. В 2012 году он стал советником президента. На этом посту он отвечал за координацию деятельности федеральных органов власти, направленной на развитие евразийской интеграции..

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новым министром ЕЭК станет советник президента Глазьев. Он должен был прийти на смену действующему министру Татьяне Валовой.

владимир путин сергей глазьев увольнение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин уволил Глазьева с поста советника президента
Власти Петербурга выдали ордер на вырубку деревьев у СКК
В Петербурге показали, как будет выглядеть кампус СПбГУ
Hyundai вложит 13 млрд в строительство завода в Петербурге
Петербург обошел в Москву в рейтинге городов мира по росту цен на жилье
В вымирании мамонтов на острове Врангеля нет человеческой вины
Забастовка курьеров Ozon может возобновиться в Петербурге
Беглов просит не переключать весь Петербург на закрытую систему теплоснабжения