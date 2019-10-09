Путин уволил Глазьева с поста советника президента

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ.

«Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника президента Российской Федерации», — отмечается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В документе также отмечается, что Глазьев отстранен от должности с 9 октября 2019 года.

В 2008–2012 годах Глазьев был заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС. В 2012 году он стал советником президента. На этом посту он отвечал за координацию деятельности федеральных органов власти, направленной на развитие евразийской интеграции..

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новым министром ЕЭК станет советник президента Глазьев. Он должен был прийти на смену действующему министру Татьяне Валовой.