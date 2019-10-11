Из Kia Rio на Лесном похитили сумку с полмиллионом рублей

В Выборгском районе Петербурга из Kia Rio пропала сумка с деньгами и документами. Машина находилась у дома 67 на Лесном проспекте.

Сообщение о хищении поступило в полицию 11 октября. Сумма ущерба составила около 585 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подробности хищения неизвестны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает причастных к произошедшему. Личности злоумышленников пока не установлены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у 82-летней жительницы Калининского района Петербурга похитили 79 тыс. рублей. Злоумышленник по телефону представился внуком пенсионерки и попросил передать деньги. Сумму женщина отдала добровольно. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». .