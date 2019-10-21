Стало известно, когда в Петербурге перестанут разводить мосты

С приближением зимы в Петербурге подходит к концу сезон навигации.

«Мостотрест» уточнил сроки окончания сезона навигации в Петербурге.

Окончательно мосты в Петербурге перестанут разводить 30 ноября. Однако некоторые мосты перестанут разводить еще раньше.

Так, 15 ноября перестанут разводить Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты – эти мосты располагаются на рукавах Невы. На самой Неве и Малой Неве мосты продолжат разводить ежедневно до 30 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СПб ГБУ “Мостотрест” начинает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву.