Петербуржцы стоят в километровых пробках сегодня вечером

В разных частях города петербургские автомобилисты вынуждены стоять в восьмибальных пробках.

К восьми часам вечера 24 октября Санкт-Петербург стоит в пробках, сервис «Яндекс.Карты» оценил вечерние заторы на 8 баллов.

Так, движение замерло на 2,8 километрах на Невском проспекте, неподалеку на Садовой улице два километра также находятся в застое.

Трехкилометровая автомобильная цепочка образовалась на Большом проспекте Петроградской стороны и дотянулась до проспекта Медиков.

Стоят Рябовское шоссе и Ириновский проспект, а на Народной улице ели тянется движение на участке в семь километров.

Четыре километра КАДа от Октябрьской набережной также замерли в пробке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что две легковушки остановили движение на петербургской дамбе, столкнувшись прямо на мосту.