«Яндекс» рассказал, какие продукты для заготовки на зиму пользуются популярностью у россиян

&#171;Яндекс&#187; рассказал, какие продукты для заготовки на зиму пользуются популярностью у россиян
Заготовки помидоров и огурцов остаются популярными заготовками у россиян. Фото: Pixabay

Среди самых популярных продуктов «на зиму» оказались не только традиционные помидоры и огурцы, но и варенье из терна, а также маринованный папоротник.

В настоящем году интерес к заготовкам среди россиян был примерно на 7% ниже, чем в прошлом. Эксперты компании «Яндекс» выяснили, что россияне начинают делать заготовки с лета, когда созревают первые ягоды: клубника, вишня, смородина и малина. Однако самыми популярными продуктами для заготовок стали овощи.

Специалисты также отметили, что позже всего граждане принимаются за капусту. Наибольший интерес к ее заготовке приходится на начало ноября. В этом году увеличилось число консервирования груздей и цветной капусты, а также крыжовника и апельсинов.

Оказалось, что активнее всего заготовками на зиму занимаются жители Тамбовской и Липецкой областей, в Мордовии. Меньше всего такими хлопотами заинтересованы на севере и на Кавказе, а также в столицах: в Москве и Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об объеме заготовки древесины. Он вырос в России на девять процентов.

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