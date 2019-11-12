Тело Ленина предлагают перенести из Мавзолея в Петербург

Комитет по культуре просят оценить инициативу о переносе тела Ленина из Мавзолея в Петербург. Фото: Википедия

Комитет по культуре просят оценить инициативу о переносе тела Ленина из Мавзолея в Петербург. Фото: Википедия

Тело Владимира Ленина предлагают перенести из Мавзолея в Москве в один из музеев Петербурга. Это поможет увеличить туристический поток, уверены авторы инициативы.

Идея направлена на привлечение туристов из социалистических стран — КНР и Вьетнам. Именно они, как показывает опыт, наиболее заинтересованы в событиях Октябрьской революции и связанных с ней локациях.

С инициативой выступили издания «Агентско Бизнес Новостей» и ABNews.ru. Петицию о переносе тела Ленина в Петербург они запустили на сайте change.org.

Как отметил генеральный директор, главный редактор «АБН» Алексей Дементьев в разговоре с gazeta.spb.ru, за последние годы туристический поток в Петербург из КНР и Вьетнама заметно вырос. Людей интересуют места революции, находящиеся в центре.

Среди плюсов инициативы — возможность разгрузить транспортные артерии города. Если перенести тело Ленина, например, в историко-культурный музейный комплекс в Разлив, туристический поток будет рассредоточен. Второе преимущество — увеличение поступлений в музей от продажи билетов, считает Деменьев.

«Если наш город так долго носил имя Ленина, то почему это не должно принести ему прибыль?», — подчеркнул он.

Прокомментировать инициативу её авторы просят председателя комитета по культуре Константина Сухенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал захоронить тело Владимира Ленина.