Особенности выбора и правила покупки медиафасада

Медиафасады в последнее время стали широко востребованы, прежде всего, в сфере рекламы. Но далеко не все пользователи понимают, что собой представляет такое устройство и, тем более, не знают, как купить медиафасад

Общее описание

Фактически, медиафасад представляет собой специальный светодиодный экран, имеющий особую конструкцию, а также занимающий большую площадь поверхности. Место монтажа – фасады зданий и сооружений, реже – их кровля. В некоторых случаях могут использоваться специальные металлические или железобетонные конструкции. Существует несколько видов таких светодиодных экранов, наибольшее распространение получили: ● модульные или кабинетные; ● сетчатые; ● реечные; ● кластерные. Все типы LED-экранов подразделяются на прозрачные и непрозрачные. У каждого из вариантов имеются свои преимущества и недостатки. Так, например, гибкими светодиодными полотнами, кластерными или сетчатыми, можно покрыть любые типы поверхностей. Общее устройство Чаще всего на практике используется стандартный, кабинетный медиафасад. Это изделие представляет собой конструкцию, состоящую из собранных отдельных модулей одинакового размера и формы (прямоугольные или квадратные). Эти модули или кабинеты собираются в цельное полотно, их работа синхронизируется при помощи специального программного обеспечения. В результате, получается единый экран, на котором формируется и выдается видеоряд в соответствии с желанием заказчика прорекламировать те или иные товары/услуги.

Каждый отдельный модуль включает в себя следующие основные элементы: ● печатная плата со светодиодами; ● блок питания; ● элементы для охлаждения; ● карта; ● соединительные элементы.

Основные достоинства

● Важнейшим преимуществом любого светодиодного экрана является высочайшая степень надежности и долговечности эксплуатации. Этот параметр определяется исходя из качества используемых светодиодов и может достигать 150 тысяч часов бесперебойной работы. ● Еще один важный критерий, который во многом предопределит популярность светодиодных больших экранов – большой угол обзора. В горизонтальной плоскости у медиафасадов этот параметр составляет около 120 градусов, по вертикали – достигает 110 градусов. ● Каждый элемент работает автономно, поэтому в случае какой-либо неисправности, можно легко и быстро произвести замену. Окупаемость медиафасадов Конечно, экран, устанавливаемый на фасадах зданий, стоит недешево. Но, как показывает практика, вложенные в проект средства могут окупиться через 2-3 года использования нового типа рекламы. Срок окупаемости сокращается за счет снижения регулярных расходов, средств, которые пришлось бы потратить при смене традиционных способов рекламы, изготовления новых плакатов, обновления текстов и т.п. Кроме того, владелец рекламной площади, расположенной в местах с высоким уровнем посещаемости населения, получает возможность сдавать в аренду медиафасад на определенное время. Есть и другие способы заработка.

Простое решение

Если не знаете, где и как купить медиафасад, обращайтесь в компанию Future-Vision. Эта высокотехнологичная фирма активно работает на отечественном рынке и предлагает своим клиентам лучшие условия по покупке огромных светодиодных уличных экранов. При необходимости, выполняются монтажные работы, настройка ПО и контроль эксплуатации.

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