Абрамович и Лисин проиграли владельцу приморской компании на торгах по продаже «Трансконтейнера»

Абрамович и Лисин проиграли владельцу приморской компании на торгах по продаже «Трансконтейнера»
Компания бизнесмена обошла структуры Романа Абрамовича и Владимира Лисина. Фото: Pixabay

Аукцион по приватизации крупнейшего железнодорожного оператора выиграла группа «Дело» Сергея Шишкарева. Компания бизнесмена обошла структуры Романа Абрамовича и Владимира Лисина, а сама сделка была заключена по цене вдвое выше стартовой: 60,3 млрд руб. против 36 млрд руб., сообщает РБК.

Кроме группы «Дело» на долю РЖД претендовали также «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (уже владеют 24,74% «Трансконтейнера») и Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина.

«Трансконтейнер» — крупнейший контейнерный оператор России. Контрольный пакет компании — 50% плюс две акции — до недавнего времени принадлежал РЖД.

У «Трансконтейнера» значительные активы — 27,8 тыс. платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров и 74,1 тыс. контейнеров. За 2018 год чистая прибыль компании по МСФО выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. при выручке 76,9 млрд руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Абрамович вошел в британский черный список российских бизнесменов.

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