Суд завершил прения сторон по делу о теракте в метро Петербурга

Теракт в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Фото: vk.com/spb_today

Теракт в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Фото: vk.com/spb_today

Прения сторон по делу о теракте в петербургском метро завершены. Приговор огласят 10 декабря

О завершении прений объявили на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. Все подсудимые заявили, что не признают вину.

Приговор по делу о теракте в метро Петербурга огласят в 13:00 10 декабря 2019 в 1-м Западном окружном военном суде, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвиняемыми по делу проходят одиннадцать человек: братья Аброр и Акрам Азимовы, Мухамадюсуп и Ибрагимжон Эрматовы, Сейфулла Хакимов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Содик Ортиков и Шохиста Каримова.

Напомним, 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Жертвами теракта стали 15 человек, 67 получили ранения. Как полагает следствие, взрывные устройства в метро пронес террорист-смертник Акбаржон Джалилов.