Эксперты составили рейтинг по отсутствию у россиян вредных привычек

Исследование проводилось за 2018 год.

Как оказалось, у населения Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии наименьшие показатели потребления алкоголя и табачной продукции.

В лидирующих позициях стоят регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Здесь большой процент населения имеет вредные привычки. Санкт-Петербург стоит в рейтинге на 70-м месте, в городе зафиксирован высокий уровень роста наркомании. Москва в рейтинге находится на 53-м месте, потому что в городе потребляют много табачной продукции, хотя употребление алкоголя идет на спад.