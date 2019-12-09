Эксперты составили рейтинг по отсутствию у россиян вредных привычек

Эксперты составили рейтинг по отсутствию у россиян вредных привычек
Снизился уровень смертности от алкоголя. Фото: pixabay
Исследование проводилось за 2018 год.
Как оказалось, у населения Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии наименьшие показатели потребления алкоголя и табачной продукции.
В лидирующих позициях стоят регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Здесь большой процент населения имеет вредные привычки. Санкт-Петербург стоит в рейтинге на 70-м месте, в городе зафиксирован высокий уровень роста наркомании. Москва в рейтинге находится на 53-м месте, потому что в городе потребляют много табачной продукции, хотя употребление алкоголя идет на спад.

В исследовании рассматривали показателей: потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами.

Смертность от отравлений алкогольной продукцией снизилась в 63 российских регионах.

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