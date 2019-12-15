В Петербурге надругались над двумя девочками 7 и 12 лет

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против жителя Петербурга, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух маленьких девочек.

Согласно данным следствия, безработный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 7 и 12 лет. Все произошло в пятницу, 13 декабря, в Пушкинском районе Петербурга, сообщают «Невские Новости».

Правоохранители поймали подозреваемого в тот же день. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за решетку отправили насильника 12-летней девочки.