Песков: говорить об ответе на санкции США против «Северного потока – 2» еще рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об ответе на американские санкции в отношении «Северного потока — 2» еще рано.

При этом он отметил, что действия США по отношению к проекту строительства «Северного потока — 2» не останутся без взаимности, сообщает РИА «Новости».

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством российского газопровода «Северный поток-2», приостановила работы до окончательного утверждения закона.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.