Экс-супруга Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера

Жукова спустя три года после развода выходит замуж. Фото: https://www.instagram.com/dasha/

Жукова спустя три года после развода выходит замуж. Фото: https://www.instagram.com/dasha/

Стоимость их свадьбы оценивается как минимум в 6,5 миллиона долларов.

Об этом стало известно 18 января. Обо всем пишет газета Daily Mail. Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Торжественная церемония состоялась на курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. На свадьбу было приглашено множество звезд – дизайнеров, актрис и даже принцесса Батрис. Телеведущая Ксения Собчак отметила, что не смогла приехать, но поздравила молодоженов в социальной сети.

Напоминаем, что Дарья Жукова довольно долго состояла в браке с Романом Абрамовичем. Их брак распался три года назад. У них растет двое детей – девочка Лея и мальчик Аарон-Александр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Абрамович вошел в британский черный список российских бизнесменов. По словам собеседника издания, они используют финансовые возможности в пользу России и «участвуют в сделках Кремля по ряду направлений».