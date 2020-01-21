В России предложили закрепить в Конституции казачью милицию

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил закрепить в Конституции России понятие «казачья милиция».

Как сообщает Znak.com со ссылкой на слова атамана, в региональных муниципалитетах «средства на охрану есть, а вот сил нет». Долуда считает, что в проблеме охраны населения должно помочь создание казачьей милиции. Таким образом, по его словам, казаки освободят силы полиции для борьбы с преступлениями.

Он также подчеркнул, что большинство членов казачьего общества, которого насчитывается порядка 180 тысяч человек, выступают за внесение поправок в Конституцию, поскольку вопрос «уже давно созрел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме рассказали, когда будет принят закон о поправке в конституцию.