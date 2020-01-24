Кокорин может вернуться в «Динамо» после скандала с арендой в «Сочи»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что после скандала с арендой в ФК «Сочи» нападающий «Зенита» Александр Кокорин может вернуться в московский клуб, откуда футболист и переехал в Петербург.

В конце июня у игрока истекает контракт с петербургский клубом и если его не продлят, то он станет свободным агентом.

«Было бы здорово, если б он вернулся в «Динамо», — сказал Орещук, сообщает «Спорт день за днем».

При этом он отметил, что нападающего такого класса будет рада видеть в своем составе любая команда премьер-лиги.

Напомним, 21 января стало известно о переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды. В ближайшее время Кокорин присоединится к ФК «Сочи».

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.