Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» против «Аль-Увайнаха»

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче &#171;Зенита&#187; против &#171;Аль-Увайнаха&#187;
Александр Кокорин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара.

Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы. После Кокорин ассистировал, когда забил Дзюба. До конца первого тайма Кокорин и Дзюба забили еще по одному мячу. Петербургская и катарская команды ушли на перерыв при счете 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Аль-Увайнах».

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