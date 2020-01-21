Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» против «Аль-Увайнаха»

Нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара.

Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы. После Кокорин ассистировал, когда забил Дзюба. До конца первого тайма Кокорин и Дзюба забили еще по одному мячу. Петербургская и катарская команды ушли на перерыв при счете 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Аль-Увайнах».